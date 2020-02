Daniela Ruah partilha vários momentos do seu trabalho como atriz na série 'Investigação Criminal' mas esta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, aproveitou para prestar homenagem a um colega de trabalho.

"A minha dupla nesta foto é a Kimberly Shannon Murphy. A mesma mulher que levou porrada do Brad Pitt numa sequência de acção brilhante em 'Era Uma Vez em Hollywood'" começou por dizer.

"Sem duplos ou artistas de 'stunts' não existiriam os filmes de Quentin Tarantino, não haveriam franchises como 'Fast and Furious', 'Lethal Weapon', 'Missão Impossível', 'James Bond', 'John Wick', os filmes de super heróis da DC e da Marvel, para não falar de séries televisivas como NCIS LA! Estes homens e estas mulheres não só arriscam o seu bem estar para nos entreterem mas também se certificam que os seus actores estão em segurança nas suas cenas de acção. Há várias categorias importantes que faltam nosÓscares, mas a categoria de Duplos é das mais importantes. É ridículo que não haja mais reconhecimento destes artistas que trazem tanto valor ao mundo do entretenimento. Coordenadores, lutadores, condutores, acrobatas, mergulhadores, preparadores. rtc. Vocês são adorados e merecem ter mais reconhecimento. Pronto, é isto." pode ler-se na descirção de uma imagem onde Kimberley surge em ação.

Emocionada com as palavras de Daniela, a dupla acabou por partilhar a mesma publicação e deixar algumas palavras carinhosas à atriz: "Tem sido uma honra trabalhar com esta mulher. Ela é e será sempre um dos melhores seres humanos que eu conheço. Obrigada pelo amor e apoio, como sempre. Adoro-te queria amiga Daniela" pode ler-se.