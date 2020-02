Instagram

Esta quinta-feira, 6 de fevereiro, a Daniela Ruah partilhou um vídeo na sua conta de Instagram que deixa qualquer um a rir-se... mas sem inveja nenhuma.

A atriz, que está a viver nos Estados Unidos com a família, recordou um momento em que estava presa no trânsito com os seus filhos que não pareciam estar muito contentes. Na legenda do vídeo, que pode ver abaixo, a atriz escreveu: "Em 2017, um momento glorioso de mamã... presa no trânsito, com duas crianças cansadas, apenas a tentar chegar a casa... Quem já passou por algo assim???".

No vídeo, os filhos de Daniela Ruah, Sierra e River fazem uma autêntica birra enquanto a atriz tem o carro completamente parado devido ao trânsito... o cenário ideal para qualquer mãe se passar. Daniela, porém, mantém a calma e ainda teve a ideia de gravar o momento para eternizar a recordação.

Nos comentários, os fãs rapidamente comentaram: "És uma santa", "Oh meu deus! Wow! Pelo menos estás gira", "Nunca mais vou voltar a fazer sexo. Obrigada", "Não te invejo de todo".