Esta fotografia amorosa de Mark Ruffalo e Taika Waititi está a tornar-se viral nas redes sociais. O que nem toda a gente sabe é que esconde um bonito gesto que faz parte de uma tradição maori.

O realizador Taika Waititi nasceu na nova zelândia e o seu pai era maori. Por este motivo, houve algumas tradições que foram passando entre gerações que se mantiveram sempre presentes na vida do realizador.

Na cerimónia dos Óscares, que se realizou na madrugada deste domingo, 9 de fevereiro, em Hollywood, Mark Rufallo e Taika partilharam um bonito momento relacionado com a cultura maori. Na fotografia que pode ver abaixo os dois estão a fazer um hongi - uma saudação maori tradicional, onde se reconhece e se partilha o ha (o sopro da vida) através do toque com o nariz.

Este momento tão especial foi também partilhado pelo ator que quis dedicar uma bonita mensagem ao amigo e realizador.