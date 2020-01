O programa Fama Show tem uma nova apresentadora: Raquel Sampaio.

A nova cara do projeto é modelo e atriz, tem 20 anos e já integrou outros projetos da SIC, casos das novelas Vidas Opostas e Nazaré.

A sua entrada no programa acontece na sequência da saída de Carolina Loureiro, que já tinha sido anunciada no início do ano. Raquel vai agora juntar-se à equipa de apresentadoras do Fama Show: Jani Gabriel, Cláudia Borges, Iva Lamarão e Carolina Patrocínio.

A modelo e atriz quis, em tempos, ser engenheira, mas é na televisão que parece estar o seu futuro. É já a partir de fevereiro que vai ser possível ver Raquel trabalhar com a sua nova equipa.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5