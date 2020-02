1 / 2 Amy Sussman 2 / 2 Amy Sussman

Juntos há dois anos, Leonardo Dicaprio e Camila Morrone têm optado por manter uma relação discreta, longes dos holofotes, mas este domingo, 9 de fevereiro, os dois atores surpreenderam ao surgir juntos pela primeira vez numa cerimónia dos Óscares.

Ainda que não tenham posado juntos na passadeira vermelha, Leo e Camila sentaram-se lado a lado no interior do Dolby Theatre, tendo começado a circular nas redes sociais várias imagens do casal, como pode ver mais abaixo.

Recorde-se que recentemente, durante a promoção do seu mais recente filme, Camila falou sobre namoro com o ator norte-americano. "É frustrante, porque sinto que deve haver sempre uma identidade além de com quem se namora... Eu entendo a associação, mas estou confiante de que isso continuará a diminuir e deixará de ser o tópico de uma conversa", confidenciou em declarações ao Los Angeles Times.