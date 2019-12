Camila Morrone, a atriz e modelo argentina de 22 anos, faz parte do elenco do filme Mickey and the Bear, que deve estrear em 2020. A propósito do lançamento do filme a atriz foi entrevistada recentemente pelo Los Angeles Times e abriu o coração em relação ao tema que não quer calar: a relação com Leonardo DiCaprio.

Foi em abril de 2019 que o casal foi visto junto pela primeira vez, ora recorde aqui. Desde então, a relação tem dado que falar e tem sido muito comentada em vários tablóides, sobretudo devido à diferença de idades que separa os atores. Camila tem 22 anos e DiCaprio 45.

Quando confrontada com a questão a jovem respondeu: "Existem tantos relacionamentos em Hollywood, e na história do mundo, em que as pessoas têm grandes diferenças de idade... Acho que qualquer pessoa deve poder namorar com quem deseja namorar".

«Leonardo DiCaprio conheceu a namorada quando ela tinha 10 anos»

A atriz disse ainda que estás feliz por finalmente estar a ser reconhecida pelo seu trabalho e não por ser namorada de alguém: "Penso cada vez mais que, agora que as pessoas estão a ver o filme, estou lentamente a conseguir uma identidade. O que é frustrante, porque sinto que deve haver sempre uma identidade além de quem estás a namorar".