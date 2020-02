Rúben Vieira e Rita Ferro Rodrigues fazem capa da mais recente edição da revista Cristina. A apresentadora abriu o coração e partilhou o seu lado mais pessoal e a relação com o marido e assistente de realização.

"Pensei logo que ele era muito giro", começa por dizer Rita Ferro Rodrigues sobre o momento em que se conheceram. "Fiquei logo atráida, pela alegria do Rúben,e por esta coisa que ele tem de querer que toda a gente esteja bem. Outra coisa que me atraiu imenso foi o facto dele não ter qualquer problema em mostrar aquilo que sente", adianta a autora do formato Elefante de Papel.

A apresentadora revela que apreciou a sensibilidade do assistente de realização em estúdio e que riam e sentiam o mesmo, nas mesmas situações. "Mas fui eu que me meti com ele". admite. Rita Ferro Rodrigues queria ter uma relação com Rúben Vieira fora do ambiente da televisão e decidiu inventar uma situação: um incêndio em casa. Segundo a apresentadora, o atual marido nunca a iria convidar para fazer nada.

Na altura, no meio televisivo, um relacionamento de uma apresentadora com um membro da equipa técnica era tido como algo impossível. "Então, eu tive que arranjar um pretexto. Ele gostava muito, e gosta, da minha filha. E como eu estava sozinha com ela em casa, e já o tinha convidado uma série de vezes e ele sempre dizia que não, sabia que, se inventasse alguma coisa altamente dramatica, ele iria aparecer. E apareceu", recorda, entre risos.

A apresentadora refere ainda um defeito do marido: demora muito tempo a pedir desculpa. "Peço eu muito mais facilmente , quando faço asneira, do que ele. Mas depois é sincero quando pede desculpa. Demora algum tempo no processamento de texto (risos). Mas não tem muitos defeitos", conta.

Mas o início da relação não foi um mar de rosas e Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira separam-se por dois meses: "És um miúdo do bairro. Não dá"

Recorde-se que Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira estão juntos há 14 anos e têm um filho em comum, Eduardo, de nove anos. A apresentadora é ainda mãe de Leonor, fruto da sua anterior relação com Daniel Cruzeiro. Já Rúben é também pai de Miguel, igualmente fruto de um relacionamento anterior.