Hoje é um dia especial para Diogo Valsassina, que celebra 33 anos. Como seria de esperar, a namorada, Ana Guiomar, não quis deixar passar a data em branco e fez uma bonita e engraçada declaração de amor na sua conta de Instagram.

"Faz hoje anos o meu jogador da bola preferido, na realidade é o único que conheço. Joga a extremo esquerdo (seja lá o que isso for), reclama imenso com árbitro e o número sete é verdadeiramente dele. Será para sempre o dia dele.

Tem a mania de não suportar lamechices, diz que não consegue ser romântico nem poético, odeia clichés e detesta brócolos. Querem ver eu a acabar já com estas manias todas!?", inciou a atriz.

"Lamechice - quando fala com o Bart! Romantismo - sempre que sai mais cedo do cinema para ir a tempo de me comprar um bolo! Poético - namora comigo há 13 anos e ainda adoramos ficar em silêncio! Cliché - já me cantou à capela o "I Am a Creep* dos Radiohead! Brócolos - ponho, sempre pus na sopa sem ele saber! Como vês, Diogo Valsassina, continua a jogar a extremo esquerdo que eu cá estarei para ver. É verdade, parabéns!😜", concluiu.

Foi desta forma amorosa e engraçada que Ana Guiomar celebrou mais um ano de vida do namorado, com quem já mantém uma relação há mais de 13 anos.

Reprodução Instagram, DR