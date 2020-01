Reprodução Instagram, DR

Cerca de seis meses depois de perder o pai, vítima de doença súbita, Diogo Valsassina continua a aprender a lidar com a dor e as saudades. Depois de já ter feito alguns desabafos nas redes sociais sobre este assunto, em entrevista à CARAS desta semana, o ator da SIC revelou: “O facto de estar ocupado a gravar a novela [Terra Brava, da SIC] ajuda. Mas não há um dia em que não pense no meu pai. Nunca deixará de acontecer”.

>> DIOGO VALSASSINA: "2019 QUE FOI O PIOR ANO DE SEMPRE"

Nesta fase, o apoio da namorada, Ana Guiomar tem sido fundamental, como reconheceu: “Foi e é um grande apoio, não só com o meu pai, mas em todas as outras questões da minha vida”. E a prioridade do ator, atualmente, é garantir o bem-estar da sua família. “A minha maior preocupação agora é a minha mãe e o meu irmão… Também sei que era o que ele queria que eu fizesse”, disse à publicação.

>> ANA GUIOMAR DECLARA-SE A DIOGO VALSASSINA: "COM MAU FEITIO ENTÃO MELHOR AINDA"