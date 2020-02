Tibrina Hobson

Parece que os dias de luta para Shannen Doherty ainda não acabaram. A atriz, que foi diagnosticada em 2015 com cancro da mamã e após uma dura batalha o tumor entrou em remissão, enfrenta novamente um cancro e, desta vez, em estado muito avançado (estado 4, um dos piores).

A americana recebeu a arrasadora notícia no inicio do ano passado, mas só revelou a sua condição na manhã desta terça-feira, dia 4, ao "Good Morning America", um programa de televisão da ABC. Durante todo este tempo, Shannen tem mantido sigilo sobre o regresso da doença, mas esta semana quis falar sobre a sua doença e há uma razão por trás. "Vai sair em questão de dias ou semanas que estou no estado 4, o meu cancro voltou e é por isso que estou aqui", contou.

O motivo da sua revelação está no fato de que documentos judiciais que fazem parte do processo contra a companhia de seguros State Farm devido a danos causados na sua casa provocados por um incêndio em 2018 virem a tornar-se públicos esta semana.

"Não creio que já processei isto. É um comprimido amargo para engolir de várias formas", acrescentou a atriz de 48 anos, referindo ainda que está "petrificada" e "com muito medo".

O que ainda abalou mais Shannen foi a morte súbita do seu colega e amigo Luke Perry, em março de 2019, após sofrer um AVC. "Por que não fui eu? É tão estranho para mim ser diagnosticada e depois alguém que era, aparentemente, saudável, ir primeiro. Foi mesmo um choque". Ainda assim, a atriz quis homenagear o ator e continuou as filmagens da série 'Beverly Hills 90210'.

“A nossa vida não termina quando recebemos este diagnóstico. Ainda temos de viver um pouco", afirmou.