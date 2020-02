Instagram

José Mata e Isabela Valadeiro já não escondem a paixão que os une, mas, ainda assim, optam por não partilhar muitas imagens juntos nas redes sociais. Agora, por exemplo, o casal encontra-se em Madrid, Espanha, mas não há imagens onde surjam lado a lado.

Contudo, na sua página de Instagram, o ator não perdeu a oportunidade de declarar o seu amor pela atriz, que atualmente dá vida a Rita na novela Terra Brava, da SIC. “Madrid é uma cidade incrível. É a segunda vez que ponho cá os pés e parece que já conheço isto de uma ponta à outra. Melhor ainda quando tens a sorte de ficar (também pela segunda vez) no melhor hotel de Espanha. E... com a melhor companhia do Mundo. Há gajos com sorte. ☺️ Muchíssimas Gracias”, escreveu.

Já Isabela Valadeiro foi mais parca nas palavras. “Madrid tem uma luz especial”, comentou no seu último post na mesma rede social.