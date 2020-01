José Mata esteve esta quinta-feira, 23 de janeiro, n'O Programa da Cristina. Numa conversa descontraída com Cristina Ferreira, o ator recordou a infância, falou da carreira e acabou surpreendido pela namorada, Isabela Valadeiro.

Juntos há vários meses, os dois atores têm optado por manter a discrição, trocando pequenos comentários nas redes sociais. Mas, desta vez, a atriz decidiu ir mais longe e surpreendeu o namorado com uma pequena declaração de amor em vídeo, como pode ver mais abaixo.

"És um homem maravilhoso e és um ator extraordinário. Eu admiro-te muito. É para mim uma honra ver-te e ouvir-te e crescer e aprender contigo. És apaixonante", referiu.

Perante as palavras da companheira, José Mata não conseguiu esconder a emoção, revelando como a paixão despertou entre ambos. "Nós tivemos um encontro muito forte e que fez sentido[...] Nós fomo-nos conhecendo e fomos percebendo que tínhamos muito, muito a ver um com o outro", contou.

"Às vezes temos opiniões diferentes, principalmente no que diz respeito ao trabalho. Como somos os dois atores, temos sempre de fazer mais e melhor e procuramos um no outro uma opinião e confiamos no trabalho de um e do outro", rematou, visivelmente emocionado.