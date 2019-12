Instagram

José Mata esteve à conversa com Júlia Pinheiro e além de falar de temas como a carreira, a morte do pai, o papel da mãe e do padrinho da sua vida, a importância dos amigos e também a relação que mantém há alguns meses com Isabela Valadeiro.

Embora não queira expor demasiado o namoro, o ator, de 33 anos, refere-se à namorada como “uma mulher incrível” e assume: “Estou muito apaixonado”.

José Mata contou ainda que não foi amor à primeira vista, que foram apresentados por amigos e, aos poucos, se foram conhecendo e “aconteceu”. Júlia Pinheiro não perdeu a oportunidade de perguntar se o casamento estava nos planos, ao que o ator respondeu: “Não sei, estamos muito bem. Estamos fortes como nunca (…) Ela é muito nova, mas tem uma maturidade incrível e nós queremos salvaguardar ao máximo a nossa relação, até porque queremos manter a nossa individualidade e ainda há muito caminho a percorrer”.

Ainda assim, o Duarte Blanco da novela Nazaré revelou que já ofereceu um anel à namorada. “Mas não é de noivado”, esclareceu.

