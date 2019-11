Ana Guiomar e Diogo Valsassina são um casal conhecido e muito querido do público. Cruzaram-se na gravação da série juvenil Morangos com Açúcar onde contracenaram, em 2005 e mantêm uma relação desde 2006.

Treze anos depois, o amor continua no ar. E desta vez foi Ana Guiomar quem fez uma declaração de amor pública. Na sua conta de Instagram, a atriz publicou uma fotografia do ator, que pode ver abaixo, acompanhada de uma mensagem: "Ele diz que eu tiro mal fotos, um problema clássico de qualquer casal ou relação hoje em dia, mas eu gosto tanto dele! Com mau feitio então melhor ainda 😎".

Nos comentários foram vários os seguidores que se identificaram com a brincadeira: "Por aqui também é assim 😂😂", "Estão sempre a reclamar....mas gostamos tanto deles!", "Acho que esse é um mal geral dos homens! Sofremos todas com isso 😄". Até alguns famosos, como Francisca Pereira, comentaram. "Ahahahahah também sofro do mm problema... sou a pior!", escreveu a mulher de Ricardo Pereira.

Reprodução Instagram, DR