Axelle/Bauer-Griffin

Jennifer Lopez foi capa da revista Vanity Fair e, à publicação, admitiu que gostava de viver uma vida mais "simples e orgânica".

A cantora de 50 anos revelou que apesar das suas conquistas no mundo da música, ao longo dos anos, gostava de sair dos Estados Unidos e viver em Itália ou Bali, onde pode aproveitar as coisas simples da vida.

"Gostava de viver noutro sítio que não os Estados Unidos, numa cidade pequena em Itália, ou no outro lado do mundo, em Bali" começou por dizer. "Encontrar outra vida onde é mais simples e orgânico e posso andar de bicicleta, comprar pão, chegar a casa e come-lo com geleia enquanto pinto, ou sentar-me numa cadeira de baloiço e ficar a apreciar a paisagem, gosto dessas fantasias", explicou.

À publicação, Jennifer confessou ainda que a música e dança foram os seus primeiros amores mas que a representação é o amor da sua vida.

David Crotty