Depois do divórcio violento de Johnny Depp, Amber Heard parece ter um novo relacionamento, O Daily Mail apanhou a atriz aos beijos com Bianca Butti, diretora de fotografia de 38 anos.

Nas imagens que pode ver abaixo, ambas encontram-se à saída de um hotel em Palm Springs, na Califórnia, Estados Unidos, aos beijos com a Bianca. Amber Heard assumiu a sua bissexualidade, em 2010, e estava numa relação de quatro anos com a fotógrafa Tasya van Ree, antes de se apaixonar por Johnny Depp no filme Rum Diary.

Biana Butti, ao longo dos últimos anos batalhou contra dois cancros da mama. Depois de saírem do hotel, o casal saiu no carro da atriz. O divórcio de Amber Heard de Johnny Depp surgiu em 2016 com múltiplas acusações de violência doméstica entre ambos.