Chama-se Carla Vigo, tem 19 anos e é sobrinha de Letizia, rainha de Espanha. A adolescente deu a sua primeira entrevista aos media espanhóis e falou sobre a mãe, a tia e as primas Sofía e Leonor.

Carla é filha de Érika Ortiz, a irmã de Letizia que se suicidou há 13 anos, quando a jovem tinha apenas seis. "Não tenho muitas lembranças dela porque era muito pequena", começa por dizer. "O meu pai, a minha avó e a minha família sempre me falaram muito dela. Era muito trabalhadora e lutadora. Acho que se sentiría muito orgulhosa de mim", contou ao programa Viva La Vida.

"Não me sinto como elas. Pensou que sou uma pessoa normal", diz a adolescente sobre Letizia e as filhas (suas primas), infanta Sofía e princesa Leonor. Carla adianta que mantém um contacto próximo com a família real, que a visita no Palácio da Zarzuela e até passa férias juntas com as suas primas.

Depois de mãe morrer, Carla foi viver com o pai, Antonio Vigo, que a protegeu toda a imprensa e levou com serenidade o resto infância e da sua adolescência. Mas será que desejava ter nascido noutra família? "Em relação às coisas más sim, mas a minha família é a minha família, e gosto dela assim", revelou.

Reprodução Instagram, DR