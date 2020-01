Instagram

No último dia de 2019, a família Aveiro reuniu-se no Funchal para celebrar o 65.º aniversário da matriarca, Dolores Aveiro, e dar as boas-vindas ao novo ano. Elma Aveiro partilhou vários registos fotográficos da festa e houve uma imagem, em particular, que chamou a atenção dos internautas. Uma fotografia em que a irmã de Cristiano Ronaldo surge ao lado de um homem, cuja identidade se desconhece, gerando desde logo rumores de romance.

Entretanto, face a tanta especulação, Elma Aveiro decidiu esclarecer de uma vez por todas a relação com Rúben, o homem que surge ao seu lado na imagem.

“É um amigo do coração, que veio passar a noite de festa na nossa companhia. O Rúben é português e já nos conhecemos há muito tempo! Não é meu namorado", referiu, em declarações à revista TV Mais.

A filha mais velha de Dolores Aveiro garantiu ainda que está solteira, apenas dedicada à filha e à família.

Recorde-se que Elma Aveiro separou-se de Edgar Caires, com quem esteve casada durante 15 anos, no verão de 2017. Desta união nasceu a sua única filha, Eleanor, de 14 anos. Desde então, não assumiu publicamente nenhum relacionamento amoroso.