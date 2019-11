A noite desta quinta-feira, 14 de novembro, foi uma noite emocionante e vitoriosa para a família Aveiro. Cristiano Ronaldo marcou metade dos golos contra a Lituânia num jogo espetacular para a seleção portuguesa.

A transbordar de orgulho, foram as irmãs partilharam mensagens nas redes sociais. Elma Aveiro partilhou uma fotografia do irmão na sua conta de Instagram e na legenda escreveu "E esta, hem? E agora?".

O tom da mensagem de Katia Aveiro mantém-se nesta linha de pensamento mais defensivo. A recém-mamã partilhou uma fotografia do irmão nas suas redes sociais e escreveu: "Não se brinca com o trabalho do pai. E ele está acabado! Imaginem se não estivesse! Orgulho da mana. Agora pensem!".

Recorde que o futebolista vive momentos controversos no clube em que está a jogar atualmente, ora recorde aqui.

Reprodução Instagram, DR