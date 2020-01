Esta quinta-feira, dia 9, Cristina Ferreira recebeu Marta Rangel de 'Casados à Primeira Vista' e, no fim da conversa, foi a vez de Luís Santos revelar a sua primeira entrevista na SIC.

Depois de Marta sublinhar a agressividade do luso-australiano, desmentindo sempre que não é agressor,o luso-australiano adiantou que nunca se apaixonou pela jornalista. "Ela não me conhece, não sabe nada sobre a minha vida", diz Luís, questionando os motivos que levam Marta Rangel a afirmar que se encontra sozinho.

O luso australiano confirmou a Cristina Ferreira que terá perdido a confiança na jornalista após a primeira discussão. "A Marta quis deixar-me mal para ela ficar bem. Eu senti isso”, explicou.

Luís explicou que tinha tido um mero encontro de duas horas com Marta Rangel, antes do programa, e que isso é muito diferente de uma realidade de dois meses, mas que já no primeira vez que se encontraram não houve empatia. Durante o programa, Luís negou qualquer envolvimento ou interesse amoroso em Tatiana Oliveira da mesma edição.

Veja no vídeo abaixo a entrevista a Marta Rangel:

Veja no vídeo abaixo a entrevista a Luís Santos: