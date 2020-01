Getty Images

A família real espanhola está de luta. Morreu Pilar de Borbón, uma das irmãs do rei emérito Juan Carlos de Espanha, aos 83 anos.

A infanta lutava contra um cancro do cólon e, de acordo com a edição online do jornal El País, estava novamente hospitalizada desde ontem, dia 6.

1 / 10 Getty Images 2 / 10 Getty Images 3 / 10 Getty Images 4 / 10 Getty Images 5 / 10 Getty Images 6 / 10 Getty Images 7 / 10 Getty Images 8 / 10 Getty Images 9 / 10 Getty Images 10 / 10 Getty Images

A duquesa de Badajoz acabou por morrer num dia de grande simbolismo para o país vizinho, já que, após um ano de impasse político, Pedro Sánchez tomou posse como primeiro-ministro de Espanha, numa cerimónia presidida pelo seu sobrinho, o rei Felipe VI.