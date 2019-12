Instagram

As férias de Natal de Benedita e Caetano começaram a Paris e prosseguem agora na estância de esqui de Courchevel, nos Alpes franceses. Nas redes sociais, Hugo Madeira, o pai orgulhoso tem mostrado alguns momentos destes dias de aventura, especialmente do filho de três anos, que é fruto do casamento entretanto terminado com a apresentadora da SIC Mulher Ana Rita Clara.

Instagram

“Nada melhor que ver o amor que une os meus filhos, aumentar a cada dia que passa. ❤️🥰”, escreveu o médico-dentista no Instagram, na legenda de uma fotografia dos dois filhos frente à Torre Eiffel.

Instagram

Mais tarde mostrou-se a si próprio devidamente equipado para esquiar e referiu: “Está aberta a época da neve!!!! ☃️❄️”.

Instagram

Por fim, Hugo Madeira fez questão de mostrar o pequeno Caetano a “dominar as pistas”.

Veja também um vídeo destes dias em família: