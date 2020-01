A família Kardashian é perita em meter-se em controvérsias e polémicas. Desta vez quem está a ser contestada é Kylie Jenner, uma das irmãs mais novas.

Recentemente e no contexto dos fogos que estão a dizimar por completo a Austrália a socialite partilhou uma imagem de um koala a ser resgatado por um bombeiro nas suas redes sociais que alertava para esta realidade: "Isto parte-me o coração", escreveu.

No entanto a reação dos fãs australianos não foi a esperada. Mostraram-se revoltados e chegaram mesmo a afirmar que Kylie só pode viver 'fora deste mundo'.

Tudo isto porque pouco tempo depois de ter mostrado condolências e alarme pelas milhares de mortes de animais nos fogos da Austrália a modelo e empresária partilhou uma fotografia dos seus chinelos de casa, da Louis Vitton, que são feitos de pêlo verdadeiro.

"A Kylie Jenner a chorar por causa das mortes dos animais mas depois usa pelo de animal verdadeiro... Será que se pode calar de vez?!", "Nada me deixa mais irritado do que ver as Kardashians a mostrar preocupação com o que está a acontecer na Austrália mas depois não doam nem um cêntimo", "Isto é a hipocrisia no seu melhor", foram algumas das milhares de mensagens que se tornaram virais em redes sociais como o Twitter.

