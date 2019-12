Dia 27 de dezembro de 2018 foi um dia especial para Rita Pereira e Inês Herédia. As atrizes foram mães pela primeira vez, mas no mesmo dia, também Filipe Pinto, primeiro vencedor do Ídolos, foi pai de uma menina.

Este ano, o músico partilhou uma imagem da pequena Isabela, fruto do relacionamento de longa data com a namorada Alexandra. "Um ano já.

O tempo passa tão veloz...", disse o artista nas redes sociais.

Filipe Pinto ganhou protagonismo na edição do Ídolos ao cantar Better Man dos Pearl Jam destacando-se num programa que deu a conhecer nomes como Carolina Torres ou Salvador Sobral.

Reprodução Instagram, DR