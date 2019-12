Depois destes dias de festa da quadra natalícia, o bebé de Rita Pereira completa um ano de vida. E por isso, numa semana apenas, não faltarão presentes para o pequeno Lonô. Numa entrevista à revista TVMais, a atriz da TVI confessou que pediu à família e amigos para não oferecerem brinquedos ao filho.

"O Lonô não vai ser 'invadido' com brinquedos, prefiro que lhe ofereçam roupa. Não vale a pena porque podem pôr-lhe 30 brinquedos à frente que ele prefere brincar com o comando da televisão, com as chaves do carro ou qualquer outra coisa, como a caixa dos sapatos", começa por dizer à publicação. "Ele não liga nada às coisas com cor, que fazem barulho. Proibi mesmo, disse à minha família que não lhe podem dar brinquedos. "Estão proibidos de lhe dar brinquedos", assegurou a atriz.

Recorde-se que no mesmo dia, 27 de dezembro, nasceram os filhos de Rita Pereira, Inês Herédia e Filipe Pinto (cantor e vencedor do Ídolos).Todos eles foram mães e pais pela primeira vez.

