Com certeza que este natal foi especial para a atriz Rita Pereira já que foi o primeiro que passou junto do filho que celebra um ano no próximo dia 28 de dezembro.

A atriz da TVI não quis deixar passar a data em branco e fez uma publicação emotiva na sua conta de Instagram onde escreveu uma mensagem para o pequeno Lonô.

Na legenda da fotografia que pode ver abaixo, Rita Pereira escreveu: "Sim filho, esta foto é do teu primeiro Natal. Juntámos toda a família, de França e Portugal. Mais de 20 pessoas numa casa linda, decorada com uma árvore linda, cheia de prendas para todos, música típica das Antilhas, todos a dançarem, a cantarem, a partilharem histórias, tradições e sorrisos. Foi lindo e inesquecível. Tudo porque nasceste e formaste esta nova família".

Recorde que Lonô é fruto da relação que Rita Pereira mantém com Guillaume Lalung.

Reprodução Instagram, DR