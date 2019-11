Foi esta terça-feira, dia 5 de novembro, que se celebrou o dia mundial do cinema. Foram vários os atores que fizeram referência a este dia, incluíndo Rita Pereira que aproveitou a data para fazer outra revelação.

Na sua conta de Instagram a atriz recordou o momento em que se dirigia ao festival de Cannes, com uma fotografia a preto e branco num carro. Para além desta recordação, revelou ainda que essa noite ganhou ainda mais importância porque depois veio a saber que já estava grávida de Lonô.

"É dia Mundial do cinema. Encontrei esta foto no meu telemóvel e lembrei-me que foi tirada a caminho da red carpet do Festival de cinema de Cannes. Mal sabia eu que esta viagem não me levaria apenas ao festival, mas também a uma nova vida. Tinha sido escrito um novo guião para mim. O Lonô já ia comigo naquele carro ♥️", escreveu na legenda da fotografia que pode ver abaixo.

Reprodução Instagram, DR

