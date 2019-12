E o prémio de melhor pai do ano vai para... 50 Cent. O artista fechou uma loja inteira da Toys R Us para o filho, Sire Jackson, escolher alguns presentes de Natal. A criança ficou muito surpreendida com o presente de Natal antecipado do pai como pode ver no vídeo acima.

O filho pediu, o pai realizou. "Quando eu pedi ao o meu pai para ter uma loja da Toys R Us para mim no Natal eu não achei que ele realmente faria isso, mas ele fez. Obrigado pai! Melhor Natal", lê-se na publicação do Instagram do menino.

A criança, o rapper e a ex-esposa, Daphne Joy, mãe de Sire, estiveram no estabelecimento, em Nova Jersey, durante duas horas. Veja abaixo como se divertiram!

