Instagram

Pedro Teixeira, completa esta segunda-feira, 23 de dezembro, 39 anos, e a sua namorada, Sara Matos escolheu deixou-lhe uma declaração de amor nas redes sociais.

Instagram

“A tua mãe diz-me que és o melhor filho que poderia ter, a tua irmã diz que é apaixonada por ti, a tua filha diz que és o melhor pai do mundo e eu doida por ti sou.

Só para ficar registado no teu dia de anos ❤️ Parabéns amor”, escreveu a atriz da SIC no Instagram, na legenda de uma fotografia onde surge a trocar um beijo apaixonado e ao colo do ator e apresentador.

Há dias, também Sara Matos festejou mais um aniversário e Pedro Teixeira declarou o seu amor publicamente. LEIA AQUI!