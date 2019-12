SALVADOR COLACO

Em outubro deste ano, começaram a circular, na imprensa, rumores de que Margarida Corceiro e João Félix seriam namorados. Depois de algumas trocas de comentários nas redes sociais, a atriz começou a falar do craque português aos jornalistas, com mais à vontade, tal como acontece esta terça-feira, dia 10 de dezembro, na abertura da Maison Christian Dior, no El Corte Inglês.

A modelo foi uma das convidadas do evento e, apesar de uma certa timidez, própria da idade, falou da relação com o jogador do Atlético de Madrid e confessou que o namoro lhe trouxe algum reconhecimento.

"Nem toda a gente vê novelas, nem toda a gente liga ao Instagram e claro que isso [ser namorada de João Félix] foi um fator que ajudou ao meu reconhecimento, sim." começou por dizer revelando que, apesar disso, na rua a abordam mais por causa do seu trabalho.

Com apenas 17 anos, Margarida já trabalhou como modelo e atriz mas agora vai dar tempo para terminar os estudos. "Acabei a novela 'Prisioneira' e agora pretendo acabar o 12º ano, depois fazer formação em representação para estar à vontade em qualquer tipo de papel." explicou, revelando aos jornalistas que o pretende fazer em Portugal, apesar de João Félix estar em Madrid.

Quanto aos pais, a jovem confessa que nunca colocaram entraves na sua profissão e nem mesmo na relação com o atleta: "Eles apoiam-me sempre e confiam em mim, desde que eu esteja feliz eles estão felizes".

Apesar de namorarem apenas há alguns meses, o jovem casal apoia-se mutuamente nas suas carreiras. Não são poucas as vezes que Margarida deixa declarações ao jogador nas redes sociais e, de acordo com a atriz, o namorado também a elogia: "Ele diz que eu sou bastante natural, o que para uma atriz é muito bom".

Durante a entrevista, Margarida assumiu que está "muito feliz" ao lado de João Félix mas que, este ano, não vai passar o Natal com o namorado mas sim com a família, em Santarém.

