Georgina Rodríguez tem publicado várias imagens na neve a divertir-se com os filhos, porém uma delas chamou mais a atenção dos seguidores e não pelos melhores motivos.

Na fotografia em questão pode-se ver a namorada de Cristiano Ronaldo sorridente, a posar na neve. “A Frozen morena”, escreveu na legenda, fazendo referência às irmãs Elsa e Anna, protagonistas do filme da DIsney.

Até aqui tudo bem, tirando um detalhe que desagradou os internautas: atrás da espanhola está um grupo de cães com correntes de ferro no pescoço. “Coitados dos cães”, "Não ao abuso animal", "Toda a gente fala de como ela está linda, mas ninguém fala dos cães acorrentados" e “Tinhas mesmo de estar a sorrir ao lado de animais acorrentados?”, foram alguns dos comentários.

A ex-modelo não perde um segundo para partilhar nas redes sociais o quão feliz é por estes momentos com os filhos, Eva, Mateo e Alana. Veja no vídeo abaixo Georgina a puxar um trenó na neve com as crianças.