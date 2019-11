Lady Gaga é novamente capa da revista ELLE e, em conversa com Oprah Winfrey, a cantora revelou alguns pormenores polémicos da sua vida, como o fato de ter perturbação de stress pós-traumático (PSPT) .

Em fevereiro deste ano, Lady Gaga ganhou o seu primeiro Óscar com a música "Shallow" do filme "A Star is Born", porém esse momento trouxe de volta alguns episódios maus do seu passado. "Quando ganhei o Óscar de 'Shallow', olhei para ele e um repórter perguntou-me: 'Quando olha para o Oscar, o que vê?' E eu disse: 'Sinto muita dor'. E eu não estava a mentir naquele momento ", disse a cantora.

"Fui violada quando tinha 19 anos, repetidamente. Fiquei traumatizada de várias maneiras pela minha carreira ao longo dos anos, de muitas coisas diferentes, mas eu sobrevivi e continuei. E quando olhei para o Óscar, senti dor. Não sei alguém entendeu quando eu disse na sala, mas eu entendi", contou.

Com 33 anos, a cantora estadunidense ainda enfrenta as consequências do ataque sexual. "Eu tenho PSPT", disse. "Estou com dor crónica. A resposta ao trauma neuropático é uma parte semanal da minha vida. Estou a tomar medicamentos; tenho vários médicos. Foi assim que sobrevivi", continuou.

Lady Gaga deixa uma mensagem de esperança e referiu que as pessoas não têm que ter medo de pedir ajuda quando se sentirem preparadas para tal. "Eu continuei, e aquele rapaz lá fora, ou mesmo aquele adulto lá fora, que passou por tanta coisa, eu quero que eles saibam que eles podem continuar, e eles podem sobreviver, e eles podem ganhar o seu Óscar. Eu também pedia a alguém que tentasse, quando se sentir pronto, pedir ajuda, e a outros que, se virem alguém sofrendo, se aproximar deles e dizer: 'Eu vejo-te. Estás a sofrer e eu estou aqui. Conta-me a tua história'", disse.

