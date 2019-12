Catarina Gouveia foi pedida em casamento este sábado, dia 14 de dezembro, em Paris. A atriz disse 'Sim' ao namorado, Pedro Melo Guerra, durante umas férias em Paris.

“Ele disse-me que vínhamos para festejar o meu aniversário. Depois do pequeno-almoço, chamou-me à varanda porque tinha um presente de aniversário para me oferecer. Eu vi uma caixa, não sei, mas pareceu-me um perfume”, começou por dizer, na legenda do vídeo onde mostra o pedido. "Fiz uma graça, a sentir-me a criança que adivinha o que vai receber. Um anel com um pedido, para ficarmos juntos para sempre, era o presente. Sinto-me a mulher mais amada do mundo, já há algum tempo e só isso importa. Liguei à minha mãe, depois ao meu irmão. O meu irmão disse-me que foi o sonho da noite dele e não queria acreditar. Eu não podia deixar de partilhar um dos momentos mais bonitos da minha vida convosco, que me fazem sentir uma menina mulher tão acarinhada" rematou.

Nas stories, da sua conta oficial do Instagram, Catarina revelou ainda que devido ao anel estar largo o deixou no cofre do hotel mas, com os nervos, acabou por se esquecer do código e este ficou bloqueado com a jóia lá dentro.

Espreite o vídeo!