Quem não gostaria de viver ao lado de Cristiano Ronaldo? O craque português vive numa das zonas mais exclusivas de Turim, na Itália, numa casa de luxo de 805 m2, com várias comodidades como um ginásio, spa e ainda uma piscina gigante onde a namorada, Georgina Rodríguez, costuma estar com as crianças.

Elizabeth Borel, mais conhecida como Betty, tem essa sorte. "É o vizinho ideal", contou ao jornal italiano Corriere della Sera. É que CR7 nunca incomoda com barulho. "Muito silêncio, sem festas. Nunca vi passar carros [estranhos] na nossa estrada privada", explicou a vizinha, acrescentando ainda que o português "costuma estar ao volante de um Rolls Royce".

"Vemo-lo a passar todos os dias, com os vidros fumados. Mas na garagem da casa há também alguns [carros] desportivos, incluindo um Lotus”, disse.

Quanto aos restantes membros da família, Betty (que é filha de Felice 'Farfallino' Borel) contou que costuma ver o filho mais velho do jogador e a namorada sempre acompanhados. "Costumo ver o Cristianinho a andar com a trotineta, para cima e para baixo, sempre com o guarda-costas. O mesmo acontece com a Georgina, que vai com uma ama que a ajuda com os carrinhos de bebé: um duplo para os gémeos e outro individual", revelou.