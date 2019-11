Reprodução Instagram, DR

Esta quarta-feira, 27 de novembro, João Félix foi anunciado como o vencedor do Golden Boy 2019, atribuído pelo jornal italiano Tuttosport ao melhor jogador de sub-21 a atuar na Europa. O jogador do Atlético de Madrid sucede ao defesa holandês Matthijs De Ligt na lista de premiados, tornando-se no segundo português a arrecadar esta distinção, depois de Renato Sanches, em 2016.

Uma importante distinção que a namorada do futebolista, Margarida Corceiro, fez questão de assinalar nas redes sociais com uma pequena declaração dirigida ao jovem. "My golden boy" (meu menino de ouro), escreveu a atriz numa imagem do casal.



O prémio será entregue a João Félix no próximo dia 16 de dezembro, em Turim.

