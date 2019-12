O filho de Jessica Athayde e Diogo Amaral, Oliver, ainda é apenas um bebé mas já 'posou' para uma capa de revista e agora foi a vez de se deitar num palco, pela primeira vez.

A imagem foi partilhada pela atriz, nas redes sociais, com a legenda: "Oli deita-se pela primeira vez num palco, mas não é um palco qualquer, é o palco do Drag Taste Lisbon", explicou ao publicar a fotografia do menino no palco do restaurante, e casa de espetáculos, de drag queens.