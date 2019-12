Tiago Teotónio Pereira e Inês Aires Pereira estiveram esta segunda-feira, dia 9 de dezembro, o jantar de Natal da agência que os representa, a Hit, e, durante o convívio, os dois atores, que são bastante próximos, acabaram por partilhar alguns momentos hilariantes.

Numa das stories do Instagram de Inês, Tiago é filmado a baixar as calças e a mostrar o rabo em público. No vídeo pode ouvir-se a atriz a dizer em tom de brincadeira: "Ai meninas, ele mostrou, achei que não ia mostrar!".

Espreite o vídeo em baixo.