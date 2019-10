Inês Aires Pereira está na reta final da sua gravidez. O barrigão que tem exibido com muito orgulho nas redes sociais parece prestes a "rebentar". Os últimos dias têm sido de festa e animação, junto das amigas, como já tem habituado os seus seguidores.

Recentemente, a atriz fez um jantar com as amigas onde estas lhe pregaram uma partida (recorde aqui). Mas esta quinta-feira, 10 de outubro, foi a sua vez de se "vingar". Inês Aires Pereira fingiu que lhe tinham rebentado as águas e ia entrar em trabalho de parto, deixando as amigas em pânico.

No entanto não era nada mais nada menos que um simples balão de água. O momento engraçado ficou gravado em vários vídeos, que partilhou na sua conta de Instagram. Espreite o vídeo acima.