Reprodução Instagram, DR

Depois de ter mostrado pela primeira vez as filhas (a dormir) lado a lado, Cláudia Vieira partilha agora uma fotografia enternecedora de Maria, de 9 anos, com Caetana, nascida há apenas seis dias. A recém-nascida é filho do empresário João Alves.

"Tão derretida", escreveu a atriz da SIC numa das imagens publicadas nas redes sociais, referindo-se à filha mais velha que já revela um cuidado e instinto protetor.

Na imagem que pode ver abaixo, as duas meninas dormem juntas, ainda no hospital, numa fotografia que a atriz partilhou esta sexta-feira, dia 6. "Se isto não é o melhor da vida, não sei o que é?!", legendou na imagem.

Espreite aqui, o abraço de Cláudia Vieira e a filha mais velha, antes da atriz ir para o bloco operatório. Recorde-se que Maria, de nove anos, é fruto do relacionamento anterior da atriz com Pedro Teixeira.

Reprodução Instagram, DR