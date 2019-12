Getty Images

A família de Elsa Pataky e Chris Hemsworth cresceu e a atriz espanhola apresentou o novo elemento nas suas páginas nas redes sociais. Trata-se de um bonito cavalo preto, que na imagem aparece junto à própria e à sua filha mais velha, India. “O novo membro da família”, escreveu Elsa Pataky na legenda.

A viver a maior parte do tempo na Austrália, a terra natal do marido, a artista espanhola já surpreendeu várias vezes os seus seguidores com fotografias dos animais de estimação da família, que vão desde os mais comuns, como o cão, ao mais exótico, como o camaleão ou as cobras.

Este novo elemento da família Pataky-Hemsworth já está instalado nos jardins da nova casa do casal de atores, para onde vão mudar-se ainda antes do Natal. “O Chris e eu escolhemos de cada detalhe da nossa casa. Ficou muito bonita. É um sítio muito tranquilo e com ar mediterrânico, plantei oliveiras… Lembra-me muito o tipo de construção de Ibiza”, explicou recentemente Elsa Pataky à revista HOLA!.

De referir que além de India, de sete anos, os dois artistas têm dois filhos gémeos, Sasha e Tristan, de cinco anos.