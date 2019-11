Viajou da Austrália até Madrid para apresentar a campanha de Natal da Women's Secret. Na passadeira vermelha, Elsa Pataky, atriz e mulher de Chris Hemsworth, falou pela primeira vez da separação de Liam Hemsworth e Miley Cyrus.

"Depois de uma relação a que te dedicaste durante dez anos, está abatido", começa por dizer na passadeira. Mas é um rapaz forte, que merece o melhor. creio que merece muito mais", referindo-se a Miley Cyrus.

"A família é onde sempre procuras apoio. Além do mais, ele e o irmão são unha com carne, e [o Chris] tem estado com ele, dando-lhe toda a força de que precisa", continuou.

Liam Hemsowrth e Miley Cyrus conheceram-se em adolescentes e apaixonaram-se. O público viu-os crescer, manifestou o apoio na sua separação e celebrou a reaproximação até ao casamento em dezembro de 2018. Miley Cyrus, 26 anos e Liam Hemsworth, 29 anos, separaram-se no em agosto deste ano.

Ambos tiveram outros relacionamentos após a separação.