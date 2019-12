Instagram

A primeira filha em comum de Cláudia Vieira e João Alves nasceu este domingo, dia 1 de dezembro, e o empresário não poderia estar mais feliz com a estreia no mundo da paternidade.

Embora sempre tenha adotado uma postura muito discreta no que toca à sua relação com a atriz da SIC, João Alves não resistiu a mostrar nas redes sociais um momento ternurento com a pequena Caetana. “O nosso primeiro abraço filhota, sem dúvida o momento mais intenso e marcante que já vivi na minha vida! 💥 Obrigado por todo o carinho! ♥️”, escreveu na legenda da fotografia que está a ‘derreter’ os seus seguidores.

“Parabéns João!! Que bom!!”, comentou o médico-dentista Luís Matos Cunha, companheiro de Dânia Neto. “É indescritível o primeiro momento em que os seguramos nos braços. Parabéns meus queridos João Alves e Cláudia Vieira”, escreveu a atriz Andreia Dinis. “Grande fotografia!♥️”, considerou o ator Ricardo Carriço.