“Quando ouvimos o primeiro choro, a voz da nossa filha... Esta foi a reação à sua chegada♥️ é uma sensação tão única!!!!”, começou por escrever Cláudia Vieira no Instagram, na legenda de uma fotografia tirada poucos momentos depois do nascimento da sua segunda filha, Caetana, no último domingo, 1 de dezembro.

“O nosso muito obrigada a tantas mensagens de carinho que nos têm chegado. Estamos em êxtase e numa bolha de amor...”, concluiu a atriz da SIC.

Caetana é fruto da relação de Cláudia Vieira com o empresário João Alves e veio juntar-se a Maria, de nove anos, nascida da anterior relação da atriz com o ator e apresentador de televisão Pedro Teixeira. Este último também já reagiu publicamente à chegada da filha da ex-companheira. Espreite aqui!