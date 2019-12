Fotografia: Tiago Caramujo

Já nasceu a segunda filha de Cláudia Vieira. A novidade foi dada pela atriz esta segunda-feira, dia 2, através de uma fotografia da menina nas redes sociais.

"O Primeiro Choro. Às 35 semanas resolveu surpreender-nos e o dia 1 de Dezembro passou a ser tão mas tão mais especial. Bem vinda ao nosso mundo, Caetana. Já te temos nos braços e fomos abençoados com uma filha linda e saudável. Com o coração a rebentar de amor é impossível descrever tanta emoção", escreveu a atriz nas redes sociais.

Recorde-se que a pequena Caetana é fruto do atual relacionamento da atriz com o empresário, João Alves. A menina vem juntar-se a Maria, de nove anos, fruto da anterior relação com Pedro Teixeira, que já reagiu ao nascimento da bebé, veja aqui.

Reprodução Instagram, DR