Andreia Rodrigues é uma mãe babada e não tem problema em mostrar o amor que tem pela filha, nas redes sociais. A apresentadora declarou-se à filha Alice, através de uma publicação na sua conta oficial do Instagram, com um texto e uma fotografia da menina onde mostra como a bebé cresceu.

"Há 18 meses mudaste a minha vida! Foste um presente que a vida me deu, vieste virar tudo ao contrário, fizeste-me questionar tantas coisas, desalinhaste-me para me voltares a alinhar, desafiaste -me a ser melhor, obrigaste-me a ir a onde nunca tinha ido. Fiquei mais medrosa mas também mais corajosa! Nasceste para este mundo e eu voltei a nascer contigo! Ser tua mãe é um privilégio. Vocês bebés são mestres na vida, ensinam-nos a escutar, a parar, a respeitar o tempo, a voltar ao que é essencial, a pensar no princípio das coisas! Obrigada filha! Se há dias difíceis?! Sim, muitos. O caminho trará sempre desafios, barreiras para ultrapassar, mas há uma coisa que me descansa: o teu sorriso é a minha força! Com o teu abraço ganho vidas e o teu cheiro enche o meu peito de ar! Sim, o amor é a maior força de todas!!! Amo-te minha bebé!" pode ler-se na legenda.

A declaração de amor deixou os fãs de Andreia derretidos e nos comentários foram muitos os elogios à família.