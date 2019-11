Reprodução Instagram, DR

Diogo Amaral celebrou esta terça-feira, 28 de novembro, 38 anos. Foi um dia muito especial onde festejou junto das pessoas que mais ama, ora veja aqui. Neste dia o ator fez questão de mencionar que o seu aniversário tem um significado especial porque é também o aniversário da sua avó, com quem mantém uma relação especial.

Este sábado, surpreendeu os atores com uma fotografia muito especial. Na foto, que publicou na sua conta de Instagram e que pode ver abaixo, a avó de Diogo Amaral surge com o bisneto, Oliver, ao colo. "Esta fotografia é para emoldurar... A miúda mais bonita do mundo com o pequeno Buda ao colo. Muito amor envolvido ❤️", escreveu o ator na descrição.

Os seguidores não resistiram e rapidamente comentaram desfazendo-se em elogios: "Lindíssima foto!!💖", "Que linda foto cheia de amor ❤️❤️", "Que linda foto! São as fotos mais belas!", foram alguns dos comentários.

Reprodução Instagram, DR