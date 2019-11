Aos 42 anos, Sofia Fernandes vive a sua segunda gravidez. Depois de ter dado a novidade, em exclusivo à SIC, a repórter do E- Especial revela agora o sexo do bebé.

“É verdade, vamos ter uma menina! O pedido do Sebastião foi atendido", disse à CARAS, referindo-se ao filho de quatro anos. Ficámos muito felizes. O pai surpreendido, porque achava que seria outro rapaz. Eu tenho mais medo das meninas e da sua relação com as mães, mas pode ser que equilibremos a balança (...) Vou gostar de vê-la a dar a volta ao pai, estou curiosa para perceber as diferenças", partilhou.

Espreite aqui as fotografias do anúncio da gravidez. Sebastião celebrou há precisamente um mês, o seu quarto aniversário.