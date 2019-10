1 / 9 JOAO MARIA C 2 / 9 JOAO MARIA C 3 / 9 JOAO MARIA C 4 / 9 JOAO MARIA C 5 / 9 JOAO MARIA C 6 / 9 JOAO MARIA C 7 / 9 JOAO MARIA C 8 / 9 JOAO MARIA C 9 / 9 JOAO MARIA C

Sofia Fernandes está grávida. A apresentadora do E-Especial contou a novidade em excluviso à SIC, 'casa' onde trabalha há 18 anos.

Aos 42 anos, Sofia e o marido, José Barbosa, preparam-se para ser pais pela segunda vez, algo que já planeavam há algum tempo: "Era um grande desejo. O Zé é filho único e sempre quis que o Sebastião não fosse. Queríamos muito que tivesse acontecido mais cedo e já estávamos com os níveis de anisedade no limite. Em bom rigor, esta é uma gravidez planeada e desejada há três anos".

Grávida de quatro meses, a apresentadora adiante que ainda não conhece o sexo do bebé. "Os filhos são tímidos e gostam de nos fazer sofrer",disse com humor. "Ainda não conseguimos ver na ecografia do primeiro trimestre", conta. Apesar disso, confessa já ter nome escolhido se for menina.

Quanto às reações do marido e do filho mais velho, Sebastião, Sofia Fernandes revela que não podiam ter sido melhores. "Ficou muito feliz e teve um papel importante em tentar acalmar a minha ansiedade. Acho que fiquei horas sem largar o telémovel no dia de receber o resultado da análise" revelou sobre o advogado. Já o menino fez as perguntas naturais de uma criança da sua idade e deu "uns beijinhos amorosos" na barriga da mãe.

Sofia Fernandes admitiu que não tenciona voltar a engravidar e que o bebé deverá nascer em abril. "Não é mentira, mas [deverá nascer] dia 1 de abril", rematou. Saiba aqui o que disse a apresentadora, que emagreceu 24 quilos , sobre o peso e a gravidez aos 40.