Cinha Jardim teceu recentemente comentários sobre Ana Guiomar que causaram alguma polémica nas redes sociais. A comentadora do programa Você na TV surpreendeu Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes com a sua opinião sobre a atriz: "Eu não me identifico nada com esta criatura", começou por dizer, explicando depois as suas declarações [espreite aqui].

Apesar de Cinha ter dito que não se identificava com Guiomar, esta mostrou-se sempre indiferente aos comentários sem nunca escrever nada nas redes sociais. Confrontada com o Famashow, durante a festa da YSL, em Lisboa, Ana acabou por explicar porquê: "Não vou comentar. Não o fiz até agora portanto não vou comentar", disse descontraída e com um sorriso nos lábios.