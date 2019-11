Jessica Biel e Justin Timberlake formam um dos casais mais acarinhados de Hollywood mas parece que o artista está em 'maus lençóis'. Justin foi apanhado em momentos cúmplices com a atriz Alisha Wainwright, durante uma pausa nas gravações de um filme onde ambos protagonizam.



Nas fotografias de paparazzi, é possível ver a mão da jovem na perna do cantor e, noutras imagens, Timberlake a colocar a mão na cintura da atriz. As fotos, publicadas em vários meios de comunicação, mostram ainda os dois a dar as mãos.

Num vídeo publicado pelo The Sun, é possível ver que Justin parece embrigado. De acordo com uma fonte, citada pela publicação, o ator tem sido visto sem aliança.